Москва, 9 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В дипломатических отношениях реакция России на недружественные действия Запада могут быть только зеркальными. Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Если речь идёт, например, совершенно тоже неадекватном отношении в отношении наших дипломатов, в отношении участников тех или иных международных мероприятиях, то там будут более зеркальный характер носить наши ответы в соответствии с принципом взаимности, который является краеугольным камнем дипломатических отношений», — заявил Песков.