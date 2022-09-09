Москва, 9 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Сегодня, 9 сентября, рубль укрепляется третий день подряд, корректируясь от минимумов середины августа, достигнутых 7 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Деньги

«Коснувшись зоны 61,50 руб., доллар сменил вектор движения, тестируя область 60,50 руб. перед выходными (10-11 сентября. На недельных графиках пара торгуется во флэте.

Волатильность в паре доллар/рубль снова снизилась. Подъем доллара реализуется плавно и неровно, но тенденция сохраняется.

Текущее отступление котировок отчасти можно связать с общим падением USD на международной арене, который попал под фиксацию прибыли на новых 20-летних вершинах.

Также некоторым подспорьем для нашей валюты служат признаки восстановления нефти после недавних распродаж. Впрочем, нефтяной фактор сейчас оказывает опосредованное влияние на рубль. По большому счету, за последние дни никаких значимых изменений для рубля не произошло.

Внешние факторы по большей части игнорируются, а восходящий потенциал «россиянина» сдерживают ожидания возобновления бюджетного правила, приправленные неопределенностью в отношении параметров интервенций.

Базовый сценарий по-прежнему предполагает дальнейшее смещение котировок в сторону 70 руб. в среднесрочной перспективе. Сейчас же доллар должен удержаться над уровнем 60 руб., чтобы возобновить попытки роста», — считает эксперт.

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