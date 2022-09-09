Москва, 9 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Россия не должна ограничивать иностранных туристов в праве её посетить. Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали туристы, в том числе и из тех стран, которые мы называем недружественными. Почему бы и нет? В конце концов, люди должны видеть нашу страну и они должны понимать, что то, что они смотрят и видят о нашей стране в своих странах — это ложь. Но объяснить им это можно, только пригласив их сюда», — заявил Песков.