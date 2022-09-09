Кишинёв, 9 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Молдавия как государство не обеспечивает достойный уровень жизни населению, поэтому жители страны не ценят молдавскую государственность. Об этом на телеканале NTV Moldova заявил экс-посол Молдавии в России Анатолий Цэрану.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

«Государство, которое не готово обеспечить цивилизованный уровень жизни своим гражданам — чего стоит такое государство? Самой большой ценностью является народ, а не государство», — сказал Цэрану.

По его мнению, призывы к патриотизму используются политиками для сохранения власти. Бывший посол заявил, что против «обожествления» государства и считает его «сменяемой вещью».

Стоит отметить, что экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон неоднократно обвинял действующее руководство страны в стремлении лишить Молдавию суверенитета. Он призывает всех сплотиться ради национальных интересов государства и не допустить этого.