Кострома, , 13:13 — REGNUM В Костромской области началось голосование на дополнительных выборах депутата облдумы по округу №3, в который входит Фабричный район областного центра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание Костромской областной думы © Наталья Диева

Избирательные участки открылись в 8 утра 9 сентября. Завершится голосование в 20.00 11 сентября. В списки избирателей включены чуть более 19 тысяч человек.

Выбрать обладателя мандата костромичам предстоит из 6 претендентов. В их числе — главврач окружной больницы Костромского округа №1 Владимир Храмов (Единая Россия), экс-депутат гордумы Иван Сабуров (ЛДПР), бывший глава регионального Роспотребнадзора Андрей Тарасов (КПРФ), его тёзка Андрей Тарасов 1999 года рождения от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», экс-председатель правления «Аксонбанка» Денис Гомзелев (Справедливая Россия) и Дмитрий Федин от «Новых людей».

Напомним, мандат освободился после того как заместитель председателя законодательного собрания Иван Богданов был назначен заместителем губернатора по внутренней и информационной политике. Кроме довыборов в думу в области пройдёт ещё 17 избирательных кампаний. В том числе, жителям глубинки предстоит выбрать глав Шарьи, Чухломы и Судиславского района.

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