Сеута, Испания, 9 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Около ста сгоревших гектаров леса и шестьдесят человек, эвакуированных из своих домов — таков предварительный итог вспыхнувшего лесного пожара, зафиксированного ранее в испанской Сеуте. Об этом пишет агентство EFE.

Лесной пожар

Пожарные сообщили, что огонь ещё не контролируется, однако его периметр удалось взять под контроль.

Лесной пожар предположительно был вызван умышленным поджогом автомобиля, припаркованного в одном из районов Сеуты.