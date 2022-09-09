Красноярск, , 21:02 — REGNUM Специалистов краевого лесопожарного центра Красноярского края направляют на помощь в борьбе с лесным огнём в Туву, где введён режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Из-за сухой и жаркой погоды в Туве ежедневно фиксируют новые очаги лесных пожаров. К тушению привлечены военных, однако специалистов для борьбы не хватает. Властями Тувы было принято решение о привлечении лесопожарных сил федеральной авиалесоохраны и других регионов. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил оказать помощь соседнему региону, отправив 50 специалистов.

«Тушить лесные пожары в Тыву поедут профессионалы из авиаподразделений Богучанского, Тасеевского и Манского районов. При этом у нас достаточно сил и средств, чтобы полностью контролироваться обстановку в крае. В основном сейчас пожары в лесах возникают на юге, где мы усилили группировку за счет северных подразделений», — отметил Алексей Большаков, первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края.

Ранее 50 пожарных из Красноярского края отправились в Рязанскую область помогать коллегам в борьбе с огнём в условиях объявленного режима ЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за ухудшения ситуации с лесными пожарами в ближайшие дни в Туву вернутся 50 десантнико-парашютистов Авиалесоохраны, командированных в Рязанскую область.

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