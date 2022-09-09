Москва, , 12:56 — REGNUM Россия будет действовать, отвечая на визовые ограничения, так, чтобы это соответствовало её интересам. Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Главная мысль президента заключалась в том, что мы будем делать, то, что будет соответствовать нашим интересам. А нашим интересам будут соответствовать шаги, конечно же, контршаги — но не всегда те, которые носят зеркальный характер», — заявил Песков.

«Разумеется, скажем так, незаконное, преступное, рейдерское отношение к нашему бизнесу, например. Ну, конечно, какие-то ответные шаги будут, но, опять же, всё это будет разумно, всё будет тщательно выверено, потому что мы заинтересованы в тех, кто будет инвестировать в нашу страну», — указал он.