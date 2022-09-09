Оренбург, 9 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Оренбурге 9 сентября суд продлил срок домашнего ареста бывшему руководителю муниципального комитета по управлению имуществом Никите Сафронову, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Под домашним арестом экс-чиновник пробудет еще два месяца — до 6 ноября. Напомним, Сафронова задержали в июне 2022 года. Ему предъявлено обвинение в коррупционных преступлениях. Изначально бывшего главу комитета заключили под стражу. В начале августа меру пресечения изменили.

Возбуждено два уголовных дела. Оба касаются взяточничества. В первом случаев экс-чиновник получил от предпринимателя 275 тыс. рублей. Во втором речь идет о получении должностным лицом взятки с вымогательством взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.