Москва, , 12:55 — REGNUM Совместное противодействие американской политике гегемонии является важным направлением стратегического взаимодействия Китая и России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, об этом заявил спикер парламента КНР Ли Чжаньшу в ходе встречи с руководителями фракции Госдумы.

Ли Чжаньшу kremlin.ru

«Мы видим, как американцы сейчас для того, чтобы удерживать свое господство в мире, рассматривают Китай и Россию как своих стратегических соперников. И проводят двойное сдерживание против нас. Речь идет о бесконтрольной экспансии НАТО на восток и глубоком вмешательстве в дела азиатско-тихоокеанского региона. А также их попытке сократить наше стратегическое пространство на евразийском континенте», — сказал парламентарий.

По его словам, США сколачивают узкоблоковые структуры, а также проводят индо-тихоокеанскую стратегию именно для того, чтобы сдерживать развитие Китая и России.

«С этой точки зрения актуальность усиления нашего стратегического взаимодействия будет только нарастать, и мы будем совместно бороться с их гегемонией и политикой силы. Китай и Россия выступают авангардами в выстраивании нового типа межгосударственных отношений», — добавил он.

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