Уфа, 9 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Более 30 предприятий Башкирии намерены установить сотрудничество с партнерами из Армении. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Alexanyan Флаги Армении и России

Этот вопрос обсуждался на онлайн-совещании в формате «Час с Торгпредом» в правительстве региона.

«Рост взаимного товарооборота по итогам первого полугодия 2022 года в 5,2 раза говорит о том, что торговое взаимодействие с Республикой Армения удалось не только сохранить, но и укрепить. При этом мы продолжаем работу по увеличению доли экспорта в эту страну», — приводит пресс-служба слова министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности БашкирииМаргариты Болычевой.

Отмечается, что делегация из Башкирии может посетить Армению в начале ноября 2022 года.

Сообщается, что в установлении сотрудничества с партнерами из Армении заинтересованы свыше 30 предприятий Башкирии, которые заняты в сферах сельского хозяйства, химической и нефтяной промышленности, а также производители ликероводочной и пищевой продукции, бумажной упаковки, меда и фарфоровой посуды.

Напомним, что по результатам 2021 года торговое представительство России в Армении было признано лучшим из зарубежных торговых представительств.