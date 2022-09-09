Кемерово, 9 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Смерть королевы Британии Елизаветы II — двоякое событие. Такое мнение ИА REGNUM высказал кузбасский политолог Андрей Полухин.

Цитата из видео на YouTube британская королева Елизавета II

«Я сам монархист в душе и давно убеждён, что для России монархия — наилучшая форма правления. В этом случае государство, общество — это просто семья, где во главе папа-монарх и мама-царица. Очень простая для восприятия, устойчивая и освящённая веками система. Хороша для сохранения традиционных и консервативных ценностей. Устойчивости как раз нам не хватает. К сожалению, монархии в России давно нет. Знакомые в социальных сетях монархисты кинулись оплакивать Елизавету II, так как своей монархии мы лишены, — отметил Полухин. — По-человечески, я сочувствую усопшей. Однако как историк хорошо помню ту роль, которую Англия сыграла в свержении и гибели последнего русского царя. Его семью, а они ближайшие родственники, даже к себе в эмиграцию не пустили. Борясь с любыми империями, Англия сильно поспособствовала изничтожению монархического правления в мире. В перманентном хаосе легче сохранять себя гегемоном. Хвастались они и особой ролью в развале СССР. Поэтому смерь Елизаветы II у меня — двоякое событие: скорбим и многое помним».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что королева Британии Елизавета II, которая правила страной более 70 лет, скончалась на 97-м году жизни.

Читайте также: «Подлинный знак конца целой эпохи» — о смерти королевы Елизаветы II