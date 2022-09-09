Коломбо, Шри-Ланка, , 12:54 — REGNUM Организации по защите прав животных 9 сентября приветствовали решение судоходного гиганта изменить курс в водах Шри-Ланки, чтобы избежать столкновения с синими китами, как сообщает агентство France-Presse.

Синий кит

У южного побережья острова, где проходит один из самых оживленных судоходных путей в мире, наблюдается необычайно высокая плотность синих китов, занесенных в Красную книгу угрожаемых видов Международного союза охраны природы.

По данным организаций по защите животных, за последнее десятилетие в результате столкновений с коммерческими судами погибло более десятка этих гигантских животных — самых крупных из когда-либо живших на Земле, достигающих 30 метров в длину.

Иногда поступали сообщения и о гибели рыбаков, чьи лодки сталкивались с контейнеровозами в этом богатой рыбой районе.

Активисты разных стран и местные защитники окружающей среды много лет добивались от властей переноса морских путей с востока на запад на 15 морских миль дальше от берега.

Женевская компания Mediterranean Shipping Company, один из крупнейших в мире контейнерных перевозчиков, объявила, что добровольно скорректировала свои маршруты в районе Шри-Ланки на это расстояние, чтобы снизить риск для китов, дельфинов и морских свиней.

По словам компании, этот шаг может снизить вероятность столкновения на 95%.

Также она предписала своим небольшим судам, работающим в этом районе, снизить скорость до 10 узлов в местах обитания синих китов.

Международный фонд защиты животных приветствовал это заявление, назвав его «хорошей новостью как для синих китов, так и для людей».

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