Москва, 9 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Сегодня, 9 сентября, президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного мероприятия по случаю запуска нового литературно-издательского проекта «Библиотека Союзного государства», сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что данный проект особенно важен, потому что расширяет доступ к правдивой, достоверной информации о прошлом, передаст будущим поколениям память о ратных подвигах их предков.

«Проект, реализуемый под эгидой Постоянного комитета Союзного государства, имеет большое просветительское значение и послужит упрочению братской дружбы и духовного единства народов России и Белоруссии», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в деле создания Союзного государства России и Белоруссии совершён прорыв, заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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