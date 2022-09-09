Ташкент, 9 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов утвержден в должности главы внешнеполитического ведомства страны, сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«В соответствии с действующим законодательством, кандидатуры членов Кабинета Министров, министров, до их назначения на должность рассматриваются депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что сегодня, 9 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.