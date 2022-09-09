Главой МИД Узбекистана утвержден Владимир Норов
Ташкент, 9 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов утвержден в должности главы внешнеполитического ведомства страны, сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.
Иван Шилов ИА REGNUM
Узбекистан
«В соответствии с действующим законодательством, кандидатуры членов Кабинета Министров, министров, до их назначения на должность рассматриваются депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса», — отмечается в сообщении.
Сообщается, что сегодня, 9 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.
«В нём депутаты рассмотрели и одобрили кандидатуру Владимира Норова на должность министра иностранных дел Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.