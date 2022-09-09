Сеул, 9 сентября 2022, 12:55 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил 9 сентября резиденцию посла Великобритании в Сеуле, чтобы почтить память и выразить соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Republic of Korea

Сообщается, что в ходе встречи глава государства выразил глубокие соболезнования королевской семье и народу Великобритании.

В свою очередь, британский посол поблагодарил президента Южной Кореи за визит и пообещал передать слова соболезнования королевской семье.

Известно, что Юн Сок Ёля сопровождал министр иностранных дел Пак Чин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании.

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