Сеул, 9 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил 9 сентября резиденцию посла Великобритании в Сеуле, чтобы почтить память и выразить соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Сообщается, что в ходе встречи глава государства выразил глубокие соболезнования королевской семье и народу Великобритании.

В свою очередь, британский посол поблагодарил президента Южной Кореи за визит и пообещал передать слова соболезнования королевской семье.

Известно, что Юн Сок Ёля сопровождал министр иностранных дел Пак Чин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании.

Читайте также: Глава Южной Кореи выразил соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II