Брянск, , 12:55 — REGNUM Двух мужчин, с 2017 года находящихся в федеральном розыске за убийство двух человек в Брянске, задержали оперативники в Московской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе СУ СК по Брянской области.

Следственный комитет Kaluga.sledcom.ru

Смертельный конфликт произошёл в ноябре во дворе многоквартирного дома № 65 по улице Литейной. В какой-то момент трое местных жителей открыли стрельбу по двум оппонентам. Один из них скончался на месте, второй через несколько дней в больнице.

Первого подозреваемого задержали в феврале 2018 года, суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Местонахождение двух других обвиняемых установили в Московской области, где они проживали и работали, причём один из них по предварительной информации по поддельным документам.

Обвиняемых доставят в Брянск.