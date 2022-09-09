* талибов — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 12:53 — REGNUM В Афганистане Абдул Ханан Мохаммади, репортёр информационного агентства Pajhwok, который находится под стражей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти три месяца, подвергается пыткам каждый день. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Тюрьма pikabu.ru

Надёжный источник, не пожелавший назвать своё имя, сообщил изданию, что Мохаммади ежедневно подвергается «жестоким» пыткам со стороны радикалов в тюрьме Каписы.

Согласно этому источнику, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 8 сентября передали Абдулханана Мохаммади руководителю «управления 40» разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле.

Радикалы арестовали Абдулханана Мохаммади 12 июня при подготовке репортажа. Семья Мохаммади заявила, что он был арестован талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разведкой за свою профессиональную деятельность.

С тех пор учреждениям, поддерживающим журналистов, так и не удалось вызволить его из тюрьмы радикалов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не предоставили информацию о мотивах ареста журналиста.