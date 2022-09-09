Иркутская область, 9 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 9 сентября известило о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве при поставке по нацпроекту «Демография» оборудования в спортивный комплекс п. Плишкино Хомутовского муниципального образования.

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По версии следствия, в 2021 г. руководитель коммерческой структуры с целью незаконного получения бюджетных средств по муниципальному контракту в рамках национального проекта «Демография» подписал подложные документы о выполненных работах на поставку необходимого оборудования. Фактически же обязательства по поставке оборудования им не выполнялись. Из муниципального бюджета в организацию было перечислено более 2,7 млн рублей.

Следствием собрана полная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении генерального директора МУК «Культурно-спортивный комплекс» Хомутовского муниципального образования, которая подписала подложные документы по указанному контракту. Органами следствия ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года СУ СК РФ по Иркутской области известило об окончании расследования уголовного дела в отношении директора ООО «Анже». Он обвиняется о хищении денежных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Демография» из бюджетов Иркутской области и Российской Федерации по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

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