Москва, , 12:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин не надевал военную форму на учениях «Восток-2022». Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Президент не был в военной форме. Он надел действительно куртку, военную куртку. А связано это с тем, что было очень холодно и шёл ливень. Единственная преследуемая цель — это защититься от холода и дождя», — заявил Песков.

Минобороны России ранее объявило о завершении учений «Восток-2022», которые проходили с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа. В мероприятиях приняло участие более 50 тыс. военнослужащих и 5 тыс. единиц техники, участвовали военнослужащие из Китая, Индии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Монголии, Таджикистана и других стран. 6 сентября, полигон «Сергеевский», где проходила финальная фаза учений, посетил президент России Владимир Путин.