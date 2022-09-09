Псков, 9 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Псковской области проходит первый день трехдневного голосования на выборах в органы местного самоуправления, к полудню явка на выборах составляет 2,8%, сообщили 9 сентября в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

t. me/izbircompskov Избирательный участок в Псковской области

Напомним, с 9 по 11 сентября 2022 году на территории Псковской области проходит 30 избирательных кампаний — выборы пяти глав муниципалитетов и 372 муниципальных депутатов. Также избиратели принимают участие в двух дополнительных выборах — в Печорском и Невельском районах.

Отдать свой голос за кандидата местные жители могут в 523 избирательных участках по всей области, которые будут открыты с 08:00 до 20:00 мск. К полудню первого дня голосования явка составила 2,8% (проголосовали 12 592 избирателя из 452 513 зарегистрированных).

«К полудню первого дня голосования явка составила 2,8% (проголосовали 12 592 избирателя из 452 513 человека). Это процент без учета избирателей, которые проголосовали через дистанционное электронное голосование», — отметили в избиркоме, добавив, что через дистанционное электронное голосование за первую минуту выдано 11 бюллетеней, проголосовало три человека.

«Возможностью проголосовать онлайн на выборах депутатов городской думы воспользовались уже 54% избирателя, которые ранее подали соответствующее заявления», — уточнили в пресс-службе.