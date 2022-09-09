Москва, 9 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Возможность поездки президента России Владимира Путина на похороны королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается. Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, такой вариант не рассматривается», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он также не стал отвечать на вопрос о том, кто будет представлять Москву на похоронах королевы Британии.

«Пока не было объявлений, какая будет протокольная практика, будет ли предусмотрено участие кого-то в похоронах… Пока не было таких объявлений», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что референдум в ЛНР, ДНР и части б. УССР, освобождённых российскими силами, — это вопрос, напрямую связанный с волеизъявлением проживающих на этих территориях людей.