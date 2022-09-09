Мадрид, , 12:48 — REGNUM Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес исключил возможность того, что экс-король Хуан Карлос I будет присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II как представитель королевства, так как, по его словам, именно король Филипп VI в настоящее время является «главой испанского государства». Об этом он заявил в интервью Национальному радио Испании.

Хосе Мануэль Альбарес Exteriores.gob.es

При этом, по его словам, решение будет приниматься совместно королевским домом и правительством.

Альбарес отметил, что пока неизвестны подробности государственных похорон в Лондоне королевы Елизаветы II, которая скончалась накануне в возрасте 96 лет, поэтому «не стоит спекулировать» на тему испанского представительства.