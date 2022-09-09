Москва, , 12:47 — REGNUM Одно из отрицательных последствий моратория на банкротства — это нарушение свойственного рыночной экономике механизма движения денежных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил и. о. директора института конкурентной политики и регулирования рынков ВШЭ Олег Москвитин. Так он прокомментировал экспертную дискуссию о том, нужно ли в РФ продлевать мораторий на банкротства.

Банкрот

«Надо понимать, что мораторий имеет свои очевидные плюсы и свои не менее очевидные минусы, — сказал Москвитин. — Позитив — возможность сохранения предприятий в период дестабилизации, сохранения, соответственно, рабочих мест, налоговых поступлений, производственных цепочек. Отрицательная сторона – нарушение свойственного рыночной экономике механизма движения денежных средств и иных активов, их перехода от менее стойких собственников к более эффективным и сильным предприятиям. Кроме того, защита одних предприятий одновременно нарушает имущественные интересы других компаний».

Сюда же, по его словам, следует отнести злоупотребление отдельными субъектами правом на мораторий вместо того, чтобы рассчитаться с кредиторами, пускай и через банкротство (или же просто по исполнительным листам).

«Статистики по последнему явлению, вероятно, ни у кого нет, поскольку подобное злоупотребление еще должно быть как-то доказано. На наш взгляд, позитивная сторона моратория в текущей ситуации перевесила негатив. Иных данных государственные регуляторы, во всяком случае, на сегодня не представили», — подытожил Москвитин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что прекращение в РФ моратория на банкротства — это своевременная и необходимая мера.

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