Цюрих, Швейцария, , 12:47 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) может не включить бокс в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом 9 сентября сообщает Reuters.

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Отмечается, что МОК направил президенту Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умару Кремлёву письмо, в котором сообщил, что не может отменить решение не включать бокс в программу Игр.

Причиной названо беспокойство МОК по поводу ситуации с управлением в IBA. По информации Reuters, озабоченность у МОК вызывает финансовая зависимость IBA от «Газпрома».

«Учитывая отсутствие реальной эволюции, исполнительный совет МОК будет продолжать с серьёзной обеспокоенностью наблюдать за управлением IBA», — говорится в письме МОК.

Напомним, Кремлёв возглавляет IBA с 2020 года. 14 мая 2022 года он был переизбран на пост главы организации на безальтернативной основе.

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