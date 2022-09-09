Джакарта, 9 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Посол Великобритании в Индонезии отреагировал на новость о смерти королевы Елизаветы II, сообщает Sindonews.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Мы потеряли выдающегося лидера, Ее Величество Королеву Елизавету II. Кончина Ее Величества — это момент глубокой печали и утраты для британского народа и для тех людей во всем мире, чьи жизни были затронуты Ее Величеством», — заявил посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс.

От имени британского правительства посол выразил искреннюю благодарность народу Индонезии за сообщения с соболезнованиями, которые получило посольство.

«Тронуты привязанностью к Ее Величеству Королеве, которую испытывают многие индонезийцы. Пусть королева покоится с миром», — добавил Оуэн Дженкинс.

«Ее Королевское Высочество присутствовала в жизни нашей нации на протяжении более семи десятилетий, оказывая неустанные услуги Великобритании, Королевству и Содружеству», — продолжил британский посол.

По его словам, исключительная преданность королевы Елизаветы II служению британскому народу и глобальным отношениям, в том числе с Индонезией, сделала ее величайшим дипломатом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II.