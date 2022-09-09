Москва, , 12:46 — REGNUM Предложение Минфина РФ о том, чтобы разрешить жителям РФ самостоятельно инвестировать пенсионные накопления, направлено на решение проблемы замороженных с 2014 года пенсионных накоплений граждан, и в перспективе это может привлечь средства на финансовый рынок и сформировать внутренний инвестиционный потенциал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Этот вопрос долго оставался нерешенным, и сейчас предлагается вполне взвешенный шаг, который позволит гражданам самим принять решение о способе инвестирования и самим позаботиться о пенсии, — сказал Цыганов. – Очевидно, что могут быть предложены механизмы дополнительного инвестирования средств граждан, а также налоговые льготы, поощряющие как самих граждан, так и их работодателей, которые смогут софинансировать пенсионные программы своих работников. В перспективе это может привлечь средства граждан на финансовый рынок и сформировать внутренний инвестиционный потенциал».

При этом, однако, как уточнил Цыганов, возникает риск потери инвестиций и части будущей пенсии.

«Для предотвращения нужен превентивный строгий контроль за такими инвестициями, обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности НПФ, страховых и финансовых компаний, работающих с пенсионными накоплениями», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что предложение «приватизировать» пенсионные накопления не окажет влияния на уровень пенсионного обеспечения граждан.

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