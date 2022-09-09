Ярославль, 9 сентября 2022, 12:46 — REGNUM Избирательный участок в школе №3 Ярославля работает в штатном режиме. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
После звонка в полицию с сообщением о минировании школа была эвакуирована вместе с участковой избирательной комиссией №2125.
По словам председателя избирательной комиссии Ярославской области Елены Новик, в момент эвакуации избирателей на участках не было.
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