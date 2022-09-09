Тбилиси, 9 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. 35% жителей Грузии, участвовавших в опросе, назвали «олигархом» крупнейшего бизнесмена страны, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили. Итоги исследования обнародовала неправительственная организация «Центр исследовательских ресурсов Кавказа».

ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

Опрос проводился в связи требованием Еврокомиссии к властям Грузии провести «деолигархизацию». Это одно из условий получения статуса кандидата в ЕС.

Иванишвили стал лидером опроса. На втором месте оказался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, получив 3% респондентов.

Кроме них 2% опрошенных назвали владельца крупнейшего банка в стране, лидера партии «Лело» Мамуку Хазарадзе. Столько же было за партнёра Иванишвили, экс-министра экономики Грузии Вано Чхартишвили.

При этом большинство — 52% — сказали, что не знают, кто является олигархом в Грузии. 6% предположили, что в Еврокомиссии никого конкретного не подразумевали.

Сообщается, что исследование проводилось в июле. Жителей опрашивали интервьюеры, которые опросили 1244 человека. Погрешность оценивается на уровне 2,8%.