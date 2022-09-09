Москва, , 12:45 — REGNUM Успех развития туриндустрии в странах СНГ во многом будет зависеть от качества предоставляемых услуг, которые должны ориентироваться на лучшие мировые практики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные Общенационального союза индустрии гостеприимства о росте туристического потока из России в страны СНГ.

Иссык-Куль Thomas Depenbusch (Depi)

«В ближайшей перспективе можно ожидать стабилизации и, возможно, роста российского турпотока в страны СНГ, — сказал Цыганов. — Сейчас действуют конъюнктурные факторы, связанные с открытием платежных карт и использованием аэропортов стран СНГ как транзитных для путешествий по миру. Устойчивым же поток станет, если российские туристы будут активнее рассматривать возможности непосредственно самих стран СНГ для отдыха».

По его словам, Бухара, Самарканд, Хива и Шахрисабз являются памятниками ЮНЕСКО, и многие жители РФ захотят продолжить их осмотр после знакомства в рамках «карточного» тура.

«Отдых в Армении, ее исторические памятники, относящиеся к началу христианской веры, винные туры и экскурсии по аутентичным виноградникам и винодельням этой страны точно вызовут интерес даже у искушенных путешественников. Горы и озера Киргизии, само озеро Иссык-Куль были популярны в советское время, там сохранился бывший санаторий ЦК КПСС «Аврора», который и сам является памятником ушедшей эпохе советских курортов, — рассказал Цыганов. — Есть немало интересных мест в Белоруссии, Таджикистане и Казахстане, там же развивается пляжный отдых на Каспии. Список можно уверенно продолжать, что говорит о возможности организации экскурсионного отдыха, а на Иссык-Куле и Каспии — пляжного туризма».

Экономист подчеркнул, что успех развития туристической индустрии в государствах СНГ во многом будет зависеть от качества предоставляемых услуг.

«И если получится обеспечить лучшее качество услуг при меньшей цене, хотя бы и за счет меньших транспортных расходов, то российский турист осознанно вернется на популярные в 1960–80-е гг. места отдыха своих родителей, бабушек и дедушек», — уверен Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что у российских туристов особой популярностью будут пользоваться Армения и Азербайджан.

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