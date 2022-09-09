Ярославль, 9 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Контроль за ходом голосования с 9 по 11 сентября на избирательных участках Ярославской области осуществляют 1029 наблюдателей. Большинство из них делегированы Общественной палатой Ярославской области и координируют свою работу со штабом общественного наблюдения, созданным при палате.

yarregion.ru Избирательный участок в Ярославской области

«Корпус общественных наблюдателей включает представителей региональной и муниципальных общественных палат, руководителей и членов общественных организаций и объединений. Присутствие большого количества независимых наблюдателей, равноудалённых от всех кандидатов и политических сил существенно повышает открытость и легитимность избирательного процесса. Эти наблюдатели работают на предотвращение нарушений, соблюдение чистоты процедуры и как результат — на доверие к самим выборам и их результатам, — комментирует работу наблюдателей эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Общественной палаты Ярославской области Игорь Ершов.

Общественники вправе наблюдать за голосованием в помещении и вне помещения, взаимодействовать с наблюдателями от партий и кандидатов.

Кроме того, они могут информировать о возможных спорных ситуациях и нарушениях своих коллег.

Все общественные наблюдатели прошли полноценное обучение основным компетенциям, большинство из них уже имеют опыт соответствующей работы. Программа подготовки общественных наблюдателей включала изучение правового статуса всех участников избирательного процесса, основы работы с информацией о возможных нештатных ситуациях, алгоритмы действий в случае их наступления.

Для избирателей и наблюдателей в дни голосования будет работать «горячая линия»: (4852) 40-18-20.