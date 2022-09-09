Москва, 9 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Китайская сторона заинтересована в обмене мнениями с российскими партиями относительно опыта политического строительства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, об этом заявил спикер парламента КНР Ли Чжаньшу в ходе встречи с руководителями фракции Госдумы.

kremlin.ru Ли Чжаньшу

По его словам, правящая компартия Китая при принятии важных решений всегда вступает в консультацию с другими политическими партиями страны.

«Все партии в Китае едины в цели великого осуществления возрождения нации и по строительству Китая в могущественное, социалистическое и модернизированное государство. Сегодня я не буду выдавать детали, хотел бы выразить заинтересованность в обмене мнениями со всеми партиями России относительно опыта политического строительства», — сказал парламентарий.

Он рассказал, что на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным была достигнута договоренность активизировать связи по линии законодательных органов.

«Спасибо, господин Володин, я приглашаю вас всех в Китай с визитом», — сказал Ли Чжаньшу.