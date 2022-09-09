Архангельск, 9 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Антироссийские санкции работают на укрепление власти в РФ, направляя гнев народа против «коллективного запада». Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил первый секретарь Архангельского обкома КПРФ Александр Гревцов.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«Выдумыватели» санкций совершенно не учитывают характер, дух русских людей. Если бы санкции вводились против олигархов, которые разворовали и распродали советское наследие, если бы они вводились против жуликов, воров и предателей, которые уничтожили великий СССР, если бы они вводились против так называемых «либералов», «пятой колонны», люди бы аплодировали стоя (правда, на свою землю мы бы всё равно их не пустили). Но когда наши «партнёры» из Прибалтики, Польши и других стран вводят санкции против всех россиян, это приводит к прямо противоположному результату — люди объединяются вокруг власти, действуя по принципу: «Сейчас изгоним внешнего врага, победим, а со своими «царьками» потом разберёмся». Поэтому в морально-волевом плане санкции приводят к прямо противоположному результату — укрепляют позиции действующей власти и направляют гнев народа против «коллективного запада» , — заявил Гревцов.

Он отметил, что олигархи и либералы в ситуации с ограничением выдачи виз Польшей и Прибалтикой страдают меньше всего, поскольку у подавляющего большинства из них уже есть двойное гражданство, вид на жительство или другой документ, позволяющий беспрепятственно пересекать границы Евросоюза и жить там неограниченное время.

«Посмотрите, где «окопались» и откуда брызжут слюной сбежавшие либералы, где их с радостью встречают, обеспечивают условия для жизни… Правильно, на западных границах России», — подчеркнул Гревцов.

Как сообщало ИА REGNUM, Прибалтика и Польша запретят въезд для граждан России с 19 сентября.