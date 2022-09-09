Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM Один из учеников школы №138 Екатеринбурга пожаловался на угрозы от учителя в ходе урока. Речь педагога ребёнок записал, сообщают СМИ.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инцидент в школе произошёл 8 сентября. Учитель якобы опоздал на урок, а после разозлился из-за шума в классе. После пламенной речи педагог в ироничном ключе извинился перед школьниками. «Я, наверное, сейчас сказал что-то неправильно. Извините, бедные детишки», — приводит слова учителя Е1.ru.

В департаменте образования Екатеринбурга журналистам пояснили, что по факту произошедшего в школе проходит проверка. Учебное заведение посетила комиссия управления образования.

Как сообщало ИА REGNUM, резонанс на Урале вызвало появление школьника в платье на одной из линеек, посвященных началу учебного года. Тогда в школе также организовали проверку.