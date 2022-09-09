Кемерово, , 12:45 — REGNUM Суд рассмотрел вопрос о продлении ареста экс-руководителю кемеровского управления МЧС России Александру Мамонтову и его подчинённому Григорию Терентьеву по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Они пробудут под стражей до 10 декабря 2022 года, сообщает сайт VSE42. Ru со ссылкой на Центральный районный суд Кемерова.

Здание ТРЦ «Зимняя вишня» Анна Алябьева © ИА REGNUM

Напомним, что Мамонтову и Терентьеву предъявлено обвинение по статье о халатности. По данным следствия, Мамонтов знал о нарушениях в «Зимней вишне», но никак на это не реагировал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд продлил срок ареста совладельцу ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Он пробудет под стражей до конца сентября.

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