Москва, 9 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Референдум в ЛНР, ДНР и части б. УССР, освобождённых российскими силами, — это вопрос, напрямую связанный с волеизъявлением проживающих на этих территориях людей. Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы продолжаем говорить, что главным образом этот вопрос, который связан с волеизъявлением людей, которые живут на этих территориях», — заявил Песков.