Москва, , 12:42 — REGNUM Прекращение в РФ моратория на банкротства — это своевременная и необходимая мера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора РАНХиГС Даниил Гоненко. Так он прокомментировал позицию Минэкономразвития РФ, где считают нецелесообразным после 1 октября продлевать мораторий на банкротства.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мораторий на банкротства и взыскания помог системообразующим и стратегическим предприятиям, сельскому хозяйству, авиационной отрасли, организациям досуга и развлечения, а также туристическому и санитарно-курортному комплексу, — сказал Гоненко. — По данным ФНС РФ, введение этой меры положительно сказалось более чем на 1,2 млн российских предприятий. В их число вошли организации, которые столкнулись с проблемами неплатежей со стороны контрагентов, оказались в затруднительном положении из-за кризиса или испытывали сложности с кредитными деньгами и уплатой налогов. Согласно данным нашего исследованиям, примерно треть бизнесменов отмечают, что в условиях действия моратория стало сложнее возвращать кредиторскую задолженность. Следовательно, прекращение действия моратория — мера своевременная и необходимая».

По его словам, в будущем мораторий на банкротства и взыскания необходимо регламентировать жестче.

«Кроме того, важно проводить аудит деятельности предприятий, подающих заявление на предоставление моратория, так как в текущей редакции мораторий имел ряд недостатков и противоречий, чем сразу воспользовались недобросовестные предприятия. Если раньше после проведения процедуры банкротства бизнесмен не имел права открывать новый бизнес в течение пяти лет, то в условиях действия моратория такие бизнесмены смогли открыть новые предприятия «с нуля». Текущая практика показала, что первые год-полтора проверки их деятельности не производились, а позже эти бизнесы просто закрывали, что способствовало росту теневого сектора», — сказал Гоненко.

При этом он уточнил, что пролонгация моратория в точечном формате может помочь наиболее проблемным предприятиям — прежде всего организациям, участвующим в создании общественных благ и услуг, градообразующим предприятиям и ряду других отраслей народного хозяйства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков заявил, что продление в России моратория на банкротства лишено смысла.

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