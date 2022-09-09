Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 9 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Хабаровском крае спасатели наши грибника, который три дня блуждал по лесу, сообщили корреспонденту в МЧС региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Лес

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8 сентября поступил запрос от полиции по Комсомольскому району на оказание помощи в поисках мужчины 1945 года рождения. Выяснилось, что мужчина в личном автомобиле уехал из Комсомольска-на-Амуре за грибами в лес и пропал. Автомобиль его был обнаружен на обочине в районе реки на 108 км автодороги Лидога — Комсомольск-на-Амуре.

В район поиска оперативно выдвинулась на автомобиле группа спасателей из трёх человек с необходимым снаряжением.

«Дорога заняла более двух часов. Прибыв на место, незамедлительно приступили к поиску. С помощью сигнальной громкоговорящей установки нашего автомобиля производили световые и звуковые сигналы, сами кричали. Обследовали участок вдоль трассы до 104 км. И на выходе одной из просёлочных дорог к трассе Лидога — Комсомольск-на-Амуре заметили мужчину с ведёрком. Оказался, тот самый заблудившийся грибник. Он услышал сигналы нашего автомобиля и пошел на звук. Было уже темно, 20.35 по местному времени, когда нашли его», — рассказал старший группы, спасатель 1 класса Олег Саяпин.

Пожилой мужчина находился в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался, но был очень уставший и голодный. Он рассказал, что заблудился и провёл в лесу две ночи, утопил в воде телефон и спички.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Якутии заблудилась в лесу, когда ходила за грибами. Пенсионерка четверо суток питалась ягодами и бродила по тайге.