Мадрид, , 12:42 — REGNUM Король Испании Филипп VI отметил самоотверженность и чувство долга королевы Елизаветы II. Об этом говорится в телеграмме, направленной сыну Елизаветы II, Карлу III. Об этом пишет агентство EFE.

Филипп VI Casa Rosada

Испанский монарх также выражает глубочайшие соболезнования от имени короны, а также от имени правительства и народа Испании.

Филипп VI в телеграмме также выражает глубокую скорбь в связи с «печальным известием о смерти Ее Величества королевы Елизаветы II, вашей любимой матери».