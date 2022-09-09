Ленинградская область, 9 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Временно исполняющего обязанности главы Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области Андрея Шорникова, обвиняемого в получении взятки, до конца октября посадили под домашний арест. Об этом сообщили 9 сентября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Fidh.org Арест

Как пояснило в суде следствие, Шорников, не позднее 22 февраля 2020 года договорился с генеральным директором ООО «МК Свердлово» Н. о передаче ему взятки за общее покровительство и содействие компании по оказанию услуг горячего водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения.

В качестве взятки Шорников потребовал оплатить бронь номера стоимостью 42,5 тыс. рублей в отеле «Жак» в Республике Дагестан, куда он в феврале 2020 года прилетел на три дня отдыхать со своей супругой. Затем врио главы поселения потребовал от гендиректора в свой кабинет кофемашину Jura E80, стоимостью 65 тыс. рублей и оплатить в августе того же года отдых со знакомой в отеле Магадана, а также шестимесячную аренду квартиры для матери знакомой на Набережной реки Магаданки.

«Таким образом, Шорников, с 22 февраля по 14 сентября 2020 года получил от Н. лично взятку в виде иного имущества и незаконного оказания ему услуг имущественного характера на общую сумму 182 500 рублей», — подытожили в пресс-службе суда.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Шорникову домашний арест по 29 октября. Теперь ему запрещено покидать пределы жилого помещения, за исключением ежедневных прогулок в течение двух часов, находиться на территории Свердловского городского поселения, в том числе посещать его администрацию. А также общаться со всеми лицами, в том числе бывшими и действующими сотрудниками администрации города, района, правительства Ленобласти, депутатами Советов депутатов МО, свидетелями и иными участниками, за исключением близких родственников, защитников, следователя, сотрудников. Также чиновнику запретили отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать интернет.