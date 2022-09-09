Пенза, , 13:10 — REGNUM Административный штраф требует взыскать с ООО «В Контакте» Пензенское управление Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Штраф Fas.gov.ru

Антимонопольное ведомство запросило у сервиса информацию, которая не была представлена в срок.

В декабре 2021 года Пензенским УФАС в отношении ООО «В Контакте» было вынесено постановление о назначении административного наказания. Однако решение было обжаловано компанией. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил постановление антимонопольного органа без изменений.

ООО «В Контакте», несмотря на вступившее в законную силу решение суда, в добровольном порядке штраф не оплатило, в связи с чем документы направлены на принудительное взыскание. С организации взыскан административный штраф в размере 100 тыс. рублей. В суд передан протокол о наложении штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного в срок взыскания.

Ранее ИА REGNUM передавало, компании WhatsApp LLC. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 18 млн рублей.

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