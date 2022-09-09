Рамалла , 9 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Журналисты информационного агентства WAFA сообщили об обострении обстановки на линии разграничения между сектором Газа и Израилем.

Israel Defense Forces Сектор Газа

По их данным, израильские военные применили боевое оружие для обстрела фермеров, работающих в непосредственной близости от границы в пятницу, девятого сентября.

Отмечается, что инцидент произошёл в районе посёлка Абасан-аль-Джадид, к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора Газа. Кроме того, израильские военные применили беспилотники, сбросившие на сельскохозяйственные угодья снаряды со слезоточивым газом, отмечают журналисты.

Ранее сообщалось о том, что южнее Хан-Юниса израильскими военными были задержаны двое палестинцев.