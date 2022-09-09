Москва, 9 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Для западных стран введение «потолка цен» на российские энергоресурсы — газ и нефть — будет означать появление под ногами скользкого пола. Об этом сегодня, 9 сентября, написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

При этом в ряде стран Европейского союза опасаются ответных мер со стороны России в случае, если будет введён «потолок цен» на газ.

Ранее замглавы правительства РФ Александр Новак заявлял, что Россия может прекратить поставки нефти в страны, вводящие «потолок цен».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, идея «потолка цен» на российскую нефть изначально считалась абсурдной даже на Западе.

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