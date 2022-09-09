Москва, , 12:40 — REGNUM На проведении дополнительной индексации пенсий и зарплат настаивает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Справедливая Россия — За правду» настаивает на дополнительной индексации пенсий и зарплат бюджетников уже в этом году еще на 10%», — заявил Миронов.

По его мнению, в дальнейшем индексацию необходимо проводить ежеквартально, чтобы не было такого разрыва по времени между подорожанием и ежегодной индексацией.

«Сама по себе инфляция не страшна, если рост доходов граждан опережает ее. Именно о последнем должно заботиться правительство в первую очередь», — говорит парламентарий.

По его мнению, правительство не должно себя успокаивать дефляцией и прогнозами по снижению инфляции.

Ранее Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции — вместо 13,4% теперь ожидают 12−13% по итогам года.

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