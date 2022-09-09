Москва, 9 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с печалью воспринял известие о кончине Королевы Елизаветы II и выразил искренние соболезнования королю Карлу III.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

В обращении , опубликованном 9 сентября на сайте Русской православной церкви, патриарх напомнил, что период правления Елизаветы II был самым продолжительным в истории Соединённого Королевства.

«Это была эпоха динамичного развития государственной, экономической, социальной и иных сфер жизни страны. Всё это время Её Величество оставалась символом стабильности, преемственности и устойчивости многовековых исторических традиций не только для своего Отечества, но и для всего Европейского континента», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Лично знавший королеву Великобритании, патриарх Кирилл добавил, что «она была очень открытым, общительным, тонко чувствующим собеседника человеком, являвшим образец глубокой интеллектуальности и высочайшей культуры».

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Как сообщало ИА REGNUM, Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Она занимала английский престол дольше, чем какой-либо монарх — более 70 лет.

Сын королевы принц Чарльз, выбравший себе имя Карл III, официально будет провозглашён новым королём Великобритании 10 сентября — днём позже, чем это предполагалось ранее.

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