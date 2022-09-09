Анадырь, , 19:14 — REGNUM Органы государственной власти регионов принимают меры по оказанию социальной поддержки им и членам их семей. Чукотский АО не исключение. Участникам специальной военной операции, получившим легкое ранение, контузию, травму или увечье предоставляется единовременная выплата в размере 500 тыс. рублей, если тяжелое — 1 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа. Об этом заявила Любовь Брянцева, начальник управления социальной поддержки населения департамента социальной политики Чукотского АО, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Армия, вооруженные силы России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«Так, военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии и имеющим специальное звание полиции, сотрудникам органов внутренних дел, лицам, принимавшим на добровольной основе участие в боевых действиях, волонтёрам, принимающим участие в специальной военной операции, получившим легкое ранение, контузию, травму или увечье в ходе проведения специальной военной операции, предоставляется единовременная выплата в размере 500 тыс. рублей, если тяжелое — 1 млн. рублей», — отметила Брянцева.

В случае гибели участника специальной военной операции, его родственникам предоставляется выплата в размере 3 млн рублей. Выплата осуществляется, если место жительства погибшего или раненого гражданина было на территории Чукотки. Степень ранения, контузии или увечья подтверждается медицинской выпиской.

По поручению главы Чукотки, в регионе расширена категория получателей мер социальной поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. «Теперь меры социальной поддержки будут предоставляться жителям Чукотки, пребывающим в запасе, и поступившим на военную службу по контракту в соединения и воинские части Вооружённых сил России».

Как сообщало ИА REGNUM, в закон «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области» приняты изменения. Участники специальной военной операции смогут претендовать на поддержку в рамках программы «Свой дом в Арктике» в приоритетном порядке.

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