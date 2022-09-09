Уфа, , 12:42 — REGNUM Зимнюю полевую одежду для Вооруженных сил (ВС) России намерены шить на одной из фабрик в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Швея на рабочем месте Александр Погожев © ИА REGNUM

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Сообщается, что глава республики Радий Хабиров посетил швейную фабрику в Учалинском районе.

Отмечается, что директор предприятия показала главе региона образец зимней полевой одежды для армии России. По ее словам, в скором времени должна произойти приемка комиссией Минобороны.

«Одежда, которую здесь производят, уже заняла свою нишу на отечественном рынке. Мы в Башкирии строим много новых предприятий. Крайне важно, чтобы на них были хорошие условия труда и, прежде всего, достойная заработная плата. Этот вопрос мы будем держать на контроле», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из регионального бюджета Башкирии направлено 140 млн рублей на субсидии предприятиям легкой промышленности, осуществляющим свою работу в швейном и текстильном производствах.