Оренбург, , 12:37 — REGNUM Под Оренбургом к 2025 году появится первый в регионе мусороперерабатывающий завод. Его мощности составят 300 тыс. тонн. Об этом 9 сентября в ходе прямого эфира из Центра управления регионом заявил министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский.

мусор © Наталья Хомутова

По его словам современный завод позволит утилизировать, формировать техногрунт и правильно перерабатывать мусор. Все это поможет решить «мусорную» проблему.

Министр отметил, что ранее регион заключил договор с Российским экологическим оператором о финансировании строительства. Концессионером выступит группа «ВИС». С этой компанией переговоры вели в течение года.

По данным минприроды, ежегодно на территории Оренбуржья образуется 583 тыс. тонн мусора. Сейчас в регионе функционирует один полуавтоматический сортировочный комплекс.