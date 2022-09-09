Камызяк, Астраханская область, 9 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Бывший глава администрации МО «Камызякский район» признан виновным в получении взяток на общую сумму в более чем три миллиона рублей. Решение суд вынес 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено судом и следствием, с 1 января по 3 июня 2022 года муниципальными учреждениями образования Камызякского района Астраханской области с несколькими фирмами и индивидуальными предпринимателями было заключено 143 договора на выполнение строительных работ и оказание услуг по организации горячего питания. За этот же период глава администрации района и его заместитель получили от предпринимателей взятки в размере от 10 до 15% от ежемесячной оплаты заключенных договоров. Задержаны чиновники были при взаимодействии регионального СК с УФСБ и УМВД России по Астраханской области 3 июня при передаче очередной взятки в 680 тысяч рублей. По данным следствия, всего ими было получено более трёх миллионов рублей.

Камызякский районный суд Астраханской области признал бывшего главу администрации района виновным во взяточничестве и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 12 миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет. Решение вынесено с учетом заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.